Bilecik’te çocuklar Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde yangın çıkarırken, ekipleri alevler büyümeden söndürdü.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan vadide dumanları gören ziyaretçiler durumu hemen 112’yi arayarak haber verdi. Bilecik Belediyesine bağlı ekipleri sarp ve engebeli alana anında inerek, alevleri büyümeden söndürdü. Ekipleri lise öğrencilerin öğle arasında gezinmek için bu vadiye geldiklerini söyleyerek, öğrencilerin tarihi alanlarda ateş yakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.