Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Çocuğu hoplatmak, zıplatmak gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Beyin, kafatasının tamamını doldurmadığı için bu tarz hareketler travmalara yol açabilir. İki yaş altı çocuklar yüksekten düşme riskine karşı yalnız bırakmamalıdır, ev içinde yüksekten düşme ihtimaline dikkat edilmelidir. Bisiklet sürme, scooter, paten kullanma aktivitelerinde mutlaka kask kullanılmalıdır. Evde devrilebilecek eşyalar duvara sabitlenmelidir. Çocuğun yaşına uygun uygun oto koltuğu ve emniyet kemeri kullanılmalıdır" denildi.

Hastaneden yapılan paylaşımda eğer çocuklarda bilinç kaybı, hızlı ve güçlü kusma, vücudun bir tarafında hareket eksikliği, uykuya meyil, uyanamama, nöbet geçirme belirtileri varsa, en kısa sürede bir hekime başvurulması gerektiği belirtildi.