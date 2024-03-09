Fıtık, karın içindeki (bağırsaklar gibi) bir organın, karın duvarından dışarı çıkmasıdır. Fıtığın bulunduğu yerde yumuşak bir kitle ele gelir. Kasık bölgesinde ortaya çıkan fıtığa kasık fıtığı denir. Anne rahmindeyken bebeklerin yumurtalıkları (erkekte testis, kızda over) karın içinde böbreklere yakın yerleşmektedir. Bebek gelişimiyle birlikte yumurtalıklar kasık bölgesine gerçek iner. Erkek yumurtalığı torbaya (skrotum) inerken beraberinde periton denilen karın içini kaplayan zardan bir keseyi kasık kanalına hakikat sürükler. Kanal bu formda kapanamaz ve içinde bulunan kese fıtık oluşumuna yol açar. Kızlarda ise tıpkı kanaldan rahim bağları geçer. Benzeri düzenekle kasık kanalında zardan bir kese oluşur. Sonuçta; doğumda var olan bu kese çok ince olduğundan fark edilmeyebilir. Lakin içine bağırsaklar üzere bir organ girdiğinde aile ve tabip tarafından fark edilir. Bazen bu kese içine yalnızca su girer, bu duruma “fıtık gibisi su toplaması” (hidrosel) ismi verilir.

Erkek çocuklarda daha yaygındır

Kasık fıtığına %80-90 üzere bir oranda erkek çocuklarında rastlanmaktadır. Kasık fıtığı tek tarafta olabileceği üzere %10 üzere bir oranda her iki tarafta da saptanabilmektedir. Prematüre bebeklerde görülme sıklığı olağan kilolu bebeklere nazaran üç kat daha fazladır. Ekseriyetle birinci 6 ay içerisinde ortaya çıkabilir. Sonraki yaşlarda da ortaya çıkması mümkündür.

Çocuklarda görülen kasık fıtığının yetişkinlerdeki üzere zorlanmayla ilgisi yoktur, genetik faktörler rol oynar. Kasık fıtığı, kasıkta ya da torbada çocuk ağlayıp kendini zorladığı sırada bir şişlikle kendini gösterir. Geç müdahale edildiğinde önemli problemlere neden olabilen bebeklerdeki kasık fıtığı rahatsızlığı, gerçek teşhis ve tedaviyle büsbütün ortadan kalkabiliyor.

Çocuklarda Kasık Fıtıkları Nasıl tedavi edilir?

Kasık fıtığı, karın içi organlarının sıkışarak boğulması riskini engellemek için, mümkün olan en kısa müddette cerrahi teknikler ile tedavi edilmelidir. Prematüre bebeklerde anestezinin risk taşıma mümkünlüğü nedeniyle bir iki ay beklenebilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Kasık bölgesinde çok küçük bir kesi yapılır, fıtık kesesi onarıldıktan sonra cilt kesisi eriyen dikişlerle kapatılır. Kesinin üstü küçük bir pansumanla kapatılır.

Ameliyatın akabinde prematüre ve yenidoğan bebekler dışında ameliyattan kısa mühlet sonra çocuklara sulu besin başlanır ve meskenlerine gönderilir. Çoklukla aktivite kısıtlamasına gerek yoktur. Daha büyük çocuklarda ağır spor aktivitelerinden kaçınma önerilir. Ameliyat bölgesinde ve torbada sürece bağlı şişlikler olabilir, olağanda bu şişlikler 1-2 ay içinde yavaşça kaybolur. Kimi bağ dokusu üzere hastalık kümelerinde ve prematürelerde tekrarlama görülebilir. Tek taraflı kasık fıtığında karşı tarafta sonradan fıtık çıkabilir. Bilhassa sol tarafta kasık fıtığı varsa sağ tarafta çok yüksek oranda fıtık ortaya çıkabilir. Bu durumda yine ameliyat mecburidir.