Erenler Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak asfalt serimi, parke döşeme ve beton yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, belirlenen program dahilinde bozulan yolların onarımı ve yeni yolların açılması süreçlerini yönetiyor.

'Ekiplerimiz sahada'

Çalışmaları yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, belediyenin teknik birimlerinin yılın her günü sahada olduğunu belirterek, 'İlçemiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yılın her gününde sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Erenler'imizin sokaklarını ihtiyaç dahilinde sıcak asfalt, kilitli parke ve beton yol ile yeniliyoruz. İlçemiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum' dedi.