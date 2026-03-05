Edremit Kaymakamlığı himayelerinde, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri için iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programında vakıf ve sosyal hizmet merkezinden hizmet alan öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri bir araya geldi. Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel, Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır ile çok sayıda hayırsever katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda devletin şefkat eli ile hayırseverlerin desteği aynı sofrada buluştu. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, program boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti. Program, çocuklar ve aileleriyle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.