Güney Afrikalı gökbilimciler, evrenin yarısından daha genç olduğu bir dönemden gelen, sekiz milyar ışık yılından uzakta parlayan, şimdiye kadar kaydedilen en uzak ve en parlak kozmik lazeri keşfetti. Bu rekor kıran keşif, HATLAS J142935.3–002836 olarak bilinen güçlü bir "gigamaser" sinyalidir.

Yeni keşfedilen HATLAS J142935.3–002836 sistemi o kadar uzak bir konumda ki, onu evrenin bugünkü yaşının yarısından daha genç olduğu dönemdeki haliyle gözlemliyoruz. Ayrıca bu sistem, şimdiye kadar tespit edilen en uzak ve en parlak sistemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Hidroksil megamaserler ise uzayda doğal olarak oluşan lazer benzeri ışınımlar olarak bilinir.

GALAKSİ EVRİMİNİ İNCELEMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ

İki galaksinin güçlü bir şekilde birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu olağanüstü olay, gazın sıkışmasına yol açarak hidroksil moleküllerini uyarır. Bunun sonucunda radyo dalgaları güçlenir ve sistem adeta doğal bir lazer gibi davranır. Bu uzak sinyal, MeerKAT teleskobunun gözlemleri ve Einstein’ın öngördüğü kütleçekimsel merceklenme etkisi sayesinde tespit edilebildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Thato Manamela, yolculuğu sırasında radyo dalgalarının hizalı bir ön galaksi tarafından güçlendirilmesinin, bu şaşırtıcı derecede güçlü sinyali mümkün kıldığını belirtti. Bu sayede, evrenin çok erken dönemlerinden gelen son derece parlak bir olaya tanıklık ediliyor.

Bu yeni keşfedilen gigamaser, galaksi evrimini incelemek için güçlü bir araç haline gelme potansiyeline sahip. Araştırmacılar, bu tür sistemlerin yüzlercesini hatta binlercesini bularak gözlemsel astronominin sınırlarını genişletmeyi hedefliyor.