Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi’nde görev yapan Uzman Dr. Ali Rıza Namlı bulantı, kusma ve ishalle kendini gösteren hastalığın, özellikle bebeklerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini belirtti. Dr. Namlı, mide ve bağırsak iltihabı şeklinde gelişen gastroenteritin halk arasında mide gribi olarak bilindiğini ifade etti. Namlı, "Hastalığın en yaygın nedeni rota ve norovirüslerdir. Bu virüsler genellikle kontamine su ve gıdalar yoluyla ya da enfekte kişilerle temasla bulaşır. Bağışıklığı düşük çocuklarda ise hastalık çok daha ağır seyredebilir. Eğer çocuk ağızdan sıvı alamıyor, idrarı azalmışsa veya ateşi düşmüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü sıvı kaybı tedavi edilmediğinde çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir" dedi.

"Beslenme tedavinin ayrılmaz parçası"

Hastalık sürecinde çocukların az ve sık beslenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Namlı, "Yoğurt çorbası, haşlanmış patates, pirinç ve muz gibi hafif yiyecekler tercih edilmeli. Şekerli, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Gastroenterit vakalarının önemli bir kısmı hijyen eksikliğinden kaynaklanabilir. Tuvalet sonrası ellerin mutlaka sabunla yıkanması gerekiyor. Ayrıca çocukların ortak oyuncak ve eşyaları kullanmadan önce dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.