Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için dengeli ve yeterli beslenmeleri önemlidir.

Bu, tüm besin gruplarını içeren bir yeme düzeniyle sağlanır. İşte çocukların beslenmesinde olması gereken temel öğeler;

ÇOCUKLARIN BESLENMESİNDE NELER OLMALI?

1. Karbonhidratlar (Enerji Kaynağı):

Tahıllar ve tam tahıllar: Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, esmer pirinç gibi ürünler.

Enerji verir ve uzun süre tok kalmalarını sağlar.

2. Proteinler (Büyüme ve Onarım):

Protein: Yumurta, tavuk, balık, kırmızı et, süt ve süt ürünleri.

Bitkisel Protein: Mercimek, nohut, fasulye, soya ürünleri gibi baklagiller.

Kas gelişimi ve bağışıklık için gereklidir.

3. Sağlıklı yağlar:

Zeytinyağı, fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler ve balık.

Beyin gelişimi ve enerji için önemlidir.

4. Sebze ve meyveler (Vitamin ve Mineral Kaynağı):

Günlük taze sebze ve meyve tüketimi önemlidir.

Çeşitli renklerde sebze ve meyveler, farklı vitamin ve mineralleri sağlar (ör. A vitamini için havuç, C vitamini için portakal).

5. Süt ve süt ürünleri (Kalsiyum Kaynağı):

Günlük süt, yoğurt, kefir ve peynir tüketimi önerilir.

Kemik ve diş gelişimi için kalsiyum ve D vitamini sağlar.

6. Su ve sıvı tüketimi:

Çocukların su ihtiyacı yaşlarına ve aktivitelerine göre değişir, ancak günde en az 1-1,5 litre su içmeleri gerekir.

Meyve suyu gibi içecekler mümkünse taze ve şekersiz olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İşlenmiş gıdalardan kaçınılmalı:

Cips, gazlı içecekler, hazır gıdalar, fazla şeker ve tuz içeren ürünler mümkün olduğunca az tüketilmelidir.

Porsiyon kontrolü:

Çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun porsiyonlar verilmelidir.

Örnek olmak:

Çocuklar genelde ebeveynlerini taklit eder, bu yüzden evde sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsenmelidir.