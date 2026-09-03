Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 7592 sayılı Kanun çerçevesinde öğrenci affından faydalanarak eğitim hayatına tekrar dönmek isteyen adaylara dönük başvuru ve kayıt takvimini duyurdu. 9 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme doğrultusunda, eğitimlerine değişik sebeplerle ara vermek durumunda kalan öğrenciler için yeniden kayıt imkanı sunulacak.

"4 milyon kaydı silinmiş öğrencimiz bulunuyor"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 2 Ekim’e kadar aftan başvuru yapan öğrencilerin güz döneminde başlatılacağını ifade etti. 2 Ekim’den sonra 9 Aralık’a kadar kayıt yaptıran, aftan dönen öğrencilerin ise eğitimlerine bahar yarıyılında başlayabileceklerini aktaran Adıgüzel, "Bu nedenle bir an evvel başlamak isteyenleri 2 Ekim’e kadar aftan faydalanmaya davet ediyoruz. Açıköğretim’den bir sebeple kaydını sildirmiş yurt içi ve yurt dışında 4 milyona yakın öğrencimiz var; biz 100 bin yeni öğrenci hedefliyoruz. Pazartesi günü aftan yararlanan öğrencileri kabul etmeye başladık ve şu ana dek 30 binin üzerinde yeni öğrencimiz aftan faydalanmak üzere başvuru gerçekleştirdi" dedi.

"Web sitemizde aydınlatıcı bilgilendirme hazırladık"

Sürece başvuru yapmak isteyen öğrencilerin yapacakları hakkında konuşmasını sürdüren Rektör Adıgüzel, sözlerinin devamında şunları kaydetti;

"Üniversite eğitimi yarıda kalmış veya kaydını sildirmiş olanlar bu süreci ne şekilde takip edecekleri konusunda bir soru işaretiyle karşılaşıyorlar. Anadolu Üniversitesi olarak aftan faydalanmak isteyen öğrencilerin işlerini oldukça kolaylaştıracak bir biçimde web sitemizde aydınlatıcı bir bilgilendirme hazırladık. Bu sebeple anadolu.edu.tr web sitemize girdiklerinde aftan nasıl yararlanacaklarını en net şekilde aktarıyoruz."