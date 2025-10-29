Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her anında ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Alemdar, Çölyak hastaları için Demokrasi Meydanı’nda belediye güvencesiyle ihtiyaç duydukları ürünlerin satış noktasını kuracaklarını belirtmişti. Satış noktasında, tamamı glütensiz ve katkısız birçok ürün yer alıyor. Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için hazırlanan noktada, un, makarna, ekmek çeşitleri, kek, kurabiye, hamur mayası, atıştırmalıklar ve benzeri ürünlerin yanı sıra hurma özü, keçiboynuzu özü, hindistan cevizi özü, mısır unu, pirinç unu, kinoalı un, fındık unu, nohut unu ve badem unu gibi özel ürünler de satışa sunuluyor.

Vatandaşların glütensiz ürünlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen satış noktası, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Ürün çeşitliliği ve erişim kolaylığı sayesinde çölyak hastaları ile glüten hassasiyeti bulunan bireylerin uğrak noktası haline gelen merkez, haftanın her günü vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Demokrasi Meydanı’nda kurulan satış noktasından düzenli olarak alışveriş yapan Aslı Arslan, "Çölyak hastasıyım. Birçok ürünün burada toplanması çok iyi oldu. Her zaman farklı marketlere gidip, ihtiyaçlarımı öyle karşılıyordum. İnternetten sipariş vermeme gerek kalmadan buradan tüm ihtiyaçlarımı alabiliyorum" dedi.

Uygun fiyatlardan oldukça memnun olduğunu belirten Leyla Aran, "Sürekli ulaşılabilir bir noktada. Fiyatlarda uygun. Başkanımızdan istedik o da bizi kırmayıp böyle bir noktayı bizlere kazandırdı. Ulaşılabilirlik çağımızın en önemli mevzusu. Başkanımızın ön ayak olması bizleri çok sevindirdi" derken, uzun zamandır ürün tedarikinde sıkıntılar yaşadıklarını belirten Nurdan Atabay, "3 yıldır Çölyak hastalığı ile mücadele veriyoruz. Ürün temin etmede zorluk çekiyoruz. İnternetten alışveriş yaptığımızda kargo ücretleri oluyor. Burası açıldığından beri hızlıca ürünlere ulaşabiliyorum. Memnun kaldık. İyi ki açıldı" ifadelerine yer verdi.