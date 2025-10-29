

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Türkiye–Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye üzerinden ulaşımın yeniden başlamasının iki ülke ticareti için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Ürdün arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bizlere kesin talimat verdi. Amacımız ekonomik entegrasyonu hızlandırmak” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye-Suriye transit ulaştırma anlaşmasının 28 Haziran’da imzalandığını hatırlatarak, vize düzenlemeleri ve gümrük altyapısının tamamlanmasıyla koridorun 2026’da tamamen faaliyete geçeceğini açıkladı.



“Bu hat, Türkiye’den başlayıp Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ve Mısır’a uzanacak; ticaret ve refahı artıracak” dedi.

Ayrıca tarihi Hicaz Demir Yolu hattının yeniden işletmeye açılması için Türkiye ve Ürdün arasında koordinasyon kurulduğunu belirten Bolat, hattın hem yük hem yolcu taşımacılığı için kullanılacağını ifade etti.

TİCARET HEDEFİ 1,6 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024’te 1,1 milyar doları bulduğunu, bu yılın ilk dokuz ayında 1,4 milyar doları aştığını kaydeden Bolat, yıl sonunda hedefin 1,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ürdün’ün 2025’ten itibaren başlatacağı 15 milyar dolarlık altyapı projelerinde Türk müteahhitlerin aktif rol alacağını, daha önce tamamladıkları 60 projeden 2,3 milyar dolar gelir sağladıklarını vurguladı.

“ÜRDÜN HALKI TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYOR”

Bolat, Ürdün halkının Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “İki ülke arasında haftada 30’dan fazla uçuş var. Ürdün halkı Türkiye’yi, Türkleri ve Cumhurbaşkanımızı çok seviyor” dedi.

Bakan Bolat, görüşmelerin ardından Türk heyetinin Ürdünlü iş insanlarıyla bir araya geldiğini, iki ülke arasındaki yeni ticaret anlaşmaları için liderler düzeyinde imza töreni planlandığını da açıkladı.