Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İnegöl Temsilciliği tarafından düzenlenen, “Mühendis ve Sanat” başlığıyla 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek programa İnegöllü ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Ezel Akay katılacak. Etkinlik kapsamında, Makine Mühendisleri Odası’na üye olan ve meslekte 25. ve 40. yılını dolduran üyelere plaket takdim edilecek.

Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yetkilileri, 5 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00’da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu düzenlenecek söyleşiye İnegöllüleri davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi