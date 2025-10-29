

Sahte diploma soruşturması kapsamında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması iptal edilen II. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu öne sürülen "Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur" sözünü paylaşan Osmanoğlu'nun gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

