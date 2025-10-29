Türkiye’nin elektrikli yer otomobili TOGG’ta, T10X ve T10F modellerinde ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyasını sürdürüyor. Togg'un kampanyası, 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla kredi imkânı tanıyor.

MODEL BAZINDA KREDİ SEÇENEKLERİ

T10X ve T10F V2: 700 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödeme 58.334 TL

1 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,68 faiz, aylık ödeme 43.185 TL

1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz, aylık ödeme 74.256 TL

T10X 4More ve T10F 4More: 1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 faiz, aylık ödeme 73.895 TL

Kurumsal alıcılar için ise 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,80 faiz oranı ve 48 ay vade seçeneği sunuluyor.

FİYATLAR

T10X V1 Standart Menzil: 1 milyon 862 bin TL

T10X V2 Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL

T10X 4More: 3 milyon 133 bin 641 TL

T10F modelleri: 1 milyon 878 bin TL'den başlayan fiyatlarla

AZ PEŞİNATLA TOGG SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Kampanya kapsamında 613 bin TL peşinatı olan kurumsal, 663 bin TL peşinatı olan bireysel kullanıcılar, kalan tutarı krediyle finanse ederek sıfır kilometre Togg sahibi olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi