Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bakanlığından Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası alan öncü üniversitelerden biri oldu.

Sertifika töreni, Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Gönül Yılmaz, Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti.

YÖK’ün yaklaşık 1,5 yıl önce deklare ettiği Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında Üniversite Spor Birliği Koordinatörlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası almaya hak kazanan öncü üniversitelerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Rektör Erenoğlu, kurumlar arası iş birliklerinin çok önemli olduğunun altını çizdi ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Sağlık Bakanlığı’nın beslenme dostu ve fiziksel aktiviteye değer veren kurumlar için belli prosedürler oluşturduğunu, Çanakkale’de yetki belgesi alan ilk kurumun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olduğunu söyledi. ÇOMÜ’nün Çanakkale’nin lokomotifi ve vizyoner kurumu olduğunu vurgulayan Müdür Baştürk, bu yetki sertifikasının tüm kamu, özel sektör kuruluşlarına örnek olmasını diledi.

Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver ise sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili bilgi vererek konuyla ilgili emek veren herkese teşekkür etti.

Sertifikanın takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.