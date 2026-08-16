Tel Aviv’de Ayalon Otoyolu’na bakan bir noktada yer alan afişte; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Hizbullah lideri Naim Kasım’ın fotoğrafları birlikte kullanıldı.

Afişte, söz konusu isimlerin fotoğraflarının altında “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Onların kazanmasına izin vermeyin” ifadeleri yer aldı. Netanyahu da söz konusu propaganda görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Onların kazanmasına izin vermeyin” mesajını verdi.

Erdoğan’ın afişte yer alması dikkat çekerken, Zohran Mamdani’nin İran ve Hizbullah liderleriyle aynı görselde kullanılması da propaganda çalışmasının en çok tartışılan unsurlarından biri oldu. Mamdani, İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileriyle bilinirken, Erdoğan da özellikle Gazze politikaları nedeniyle Netanyahu yönetimini sık sık eleştiriyor.

İsrail’de seçimlerin 27 Ekim 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Likud’un yeni afişi, Netanyahu cephesinin seçim kampanyasında dış tehditler ve uluslararası muhalefet söylemini öne çıkardığını gösteren yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.