Diyarbakır’daki temasları kapsamında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun perde arkasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çiftçi, örgütün üst düzey yöneticilerinin, FETÖ’nün geçmişte kullandığı ByLock benzeri “Glooper” isimli özel bir uygulama üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.

Örgüte yönelik takibin uzun süre önce başlatıldığını söyleyen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır.

10 YILDA BÜYÜK VURGUN

Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var.

3 KADEMELİ DOĞRULAMA DETAYI

Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor.

70 MİLYONLUK GENEL MERKEZ

Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı"