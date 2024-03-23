Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Baku Water Week International Conference & Exhibition etkinliğine katılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde önem taşıyan bilim kurumları ile iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Çeşitli kurumlara çalışma ziyaretleri gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu’na ÇOMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Baku Slavyan Üniversitesi öğretim üyesi AZERSU müşaviri Prof. Dr. Cengiz Abdullayev’de katıldı.

ADSEA’nın (Azerbaycan Devlet Su Kaynakları Kurumu) davetlisi olarak Bakü’deki uluslararası konferansa katılan Rektör Prof.Dr. R.Cüneyt Erenoğlu “Tarımda Su Kullanımı” oturumunun moderatörlüğünü yaparken, Prof. Dr. Çalışkan da “Ekoloji Alanında Yenilikler” oturumunda ÇOMÜ’nün sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı programlarını ve yenilikçi girişimlerini tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzalandı. Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, Petrol ve Sanayi Üniversitesi, Azerbaycan Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü yönetimleri ile önümüzdeki aylar içinde iş birliği anlaşmaları yapmak üzere ön mutabakat ve görüşmeler gerçekleştirildi.

ADSEA Başkanı Zaur Mikayılov; Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadir Zeynalov; Milli İlimler Akademisi Başkanı Akademik Prof. Dr. İsa Habibbeyli; Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cafer Caferov ile rektör yardımcısı Doç.Dr. Eldar Aslanov; Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Ferhat Guliyev, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ASOIU) Rektör Vekili Doç. Dr. Vazeh Asgarov ile görüşmeler gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu, yapılan görüşmelerde “Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasında işbirliği sürecinin son yıllarda hızla geliştiğini” belirtti. “Geçtiğimiz aylarda Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin kurulmasının iki ülke arasında gelişen bilimsel iş birliğini gösterdiğini” vurgulayan rektör Prof. Dr. Erenoğlu, “Türk Dünyası ülkelerine açılan kapı konumundaki Azerbaycan ile bilimsel iş birliği süreçlerinin paydaşı olmayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak çok önemsediklerini” ifade etti.

Azerbaycanlı yaklaşık 250 öğrencinin ÇOMÜ’de öğrenim gördüğünü ve bu sayıyı uluslararasılaşma çerçevesinde artırmayı hedeflediklerini belirten Rektör Prof.Dr. R.Cüneyt Erenoğlu “soy, dil ve kültür birliği nedeniyle iki kardeş ülkenin bilimsel iş birliklerinin sayısız yararı olacağını ve bunun için gerekli zeminin bulunduğunu” sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu son olarak, Azerbaycan’da ikili iş birliklerini dinamik ve kalıcı hale getirmek için Teknokent ve Bilişim Vadisi’nde ÇOMÜ’nün de yer alması için çalışmalara başlayacaklarını da müjdeledi ve çok verimli geçen bu ziyaretin organizasyonu için Prof.Dr. Cengiz Abdullayev’e teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun Azerbaycan ziyaretine eşlik eden Prof. Dr. Vedat Çalışkan da “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 29)’nın Kasım 2024’te Bakü’de gerçekleşecek olması da iki ülkenin bilimsel ve teknolojik iş birliklerini çok üst seviyelere taşıyacaktır. Nitekim bakanlık arasında hazırlık toplantıları geçtiğimiz ay başladı. Azerbaycan Bilimler Akademisi Coğrafya Enstitüsü de konuyla ilgili mayıs ayında COP 29 için bir hazırlık toplantısı gerçekleştirecek. Bilimler Akademisi Coğrafya Enstitüsü üyesi Prof. Dr. Rza Mahmudov bu önemli toplantıya bizi de davet etmektedir. Tüm bunlar kısa sürede sonuç veren karşılıklı iş birliği çabalarımızı yansıtmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu Bakü’deki konferans etkinlikleri süresince Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, Ticaret Başmüşaviri Ahmet Erdal, Tarım Müşaviri Hakan Kalender’in yanı sıra Bilişim Vadisi yöneticileri ile de görüşmeler gerçekleştirdi.