Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarını güçlendirme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. GastroKale Yöresel ve Etnik Mutfaklar Derneği tarafından Ayvacık ilçesinde düzenlenen mini çalıştayda, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik Erasmus+ projeleri tanıtıldı.

Ayvacık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Balık ve yardımcısı Doç. Dr. Çiğdem Özkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ve Babakale Muhtarı Engin Tekbaş şeref konuğu olarak katıldı. Toplantıda, otel işletmecilerine ve yerel yönetim temsilcilerine Erasmus+ AB projeleri anlatılarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflendi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun önerisiyle başlatılan bu girişim, ÇOMÜ’nün uluslararası iş birliği ve toplumsal katkı misyonuna önemli bir katkı sunuyor. Toplantının ardından, projelerin Brüksel’e sunulması için üniversitenin ilgili dekanlığı ile ortak bir çalışma başlatılacağı açıklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bölgesel kalkınmayı desteklemek, uluslararası projelerle eğitim ve araştırma süreçlerini güçlendirmek adına bu tür iş birliklerine devam etmeyi hedefliyor.