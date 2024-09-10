2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İlköğretim Haftası, Bursa’nın Mudanya ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.BURSA (İGFA) – Mudanya’daki İlköğretim Haftası kutlamaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törenler, daha sonra Mudanya 12 Eylül İlkokulu’nda devam etti.

Hafta kutlama etkinliklerine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’nin yanı sıra ilçe protokolü, okul müdürleri ile veliler de katıldı.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğretmen ve öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi. Okul öğrencilerinin gösterileri ile renklenen programda, günün anlam ve önemine yönelik şiirler de okundu. Program sonunda katılımcı protokol, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.