Tekirdağ’da Çerkezköy Belediyesi bünyesindeki çöp kamyonu, seyir halindeyken alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ergene ilçesinde çevreyolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametinden Marmaracık Mahallesi yönüne seyreden Şevki Seyhan idaresinde, Çerkezköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren çöp kamyonundan patlama sesi geldikten sonra yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü Şevki Seyhan ve temizlik işçileri, apar topar araçtan atlayarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Çorlu itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangın sonrası çöp kamyonunun kabin bölümü hurdaya döndü.