21 Nisan 2024 Pazar günü Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) büyük bir başarı elde edildi.

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İnegöl Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hatice Sena Demiryürek, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, okul ve öğrenciyi ziyaret ederek bu önemli başarıyı kutladı. Zengin, başarılarından dolayı öğrencimizi, velisini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE