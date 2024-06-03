21 Nisan 2024 Pazar günü Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) büyük bir başarı elde edildi.

İnegöl Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hatice Sena Demiryürek, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, okul ve öğrenciyi ziyaret ederek bu önemli başarıyı kutladı. Zengin, başarılarından dolayı öğrencimizi, velisini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik etti.