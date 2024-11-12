Çevreci ve sürdürülebilir kent olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, katı atık yönetimiyle de Türkiye’ye örnek oluyor. 2024 yılında çöplerden elde edilen enerjiyle yaklaşık 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanırken, çöplerin çevre ve insan sağlığına olan zararlarının da önüne geçiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üreterek ekonomiye katkı sunmak amacıyla il genelinde toplanan evsel atıkları enerjiye dönüştürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde il genelinde vahşi depolama, görüntü kirliliği ve kötü kokuyla da mücadele edilen tesiste evsel atıklardan elde edilen metan gazı, elektrik ve ısı enerjisine dönüşüyor.

Çöp gazları ısı ve elektrik enerjisine dönüşüyor

Çevre ve iklim konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan evsel atıklar aktarma istasyonlarından düzenli bir şekilde taşınıyor. Düzenli Depolama Sahası’nda depolandıktan sonra organik atıkların çürümesiyle açığa çıkan metan gazı, gaz motorları vasıtasıyla yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülüyor. Düzenli depolama sahasında 400 bin 957 ton evsel atık, 283 bin 897 taşınan evsel atık ve bin 138 ton sterilize edilmiş tıbbi atık; toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf ediliyor. 2024 yılında toplam bertaraf edilen metan gazı miktarı 10 milyon 595 bin 511 metreküp olurken bu bertaraf edilen metan gazından 48 bin 897 MW elektrik ve ısı enerjisi elde edildi.

Vahşi depolama sona erdi

Sürdürülebilir, çevreci bir kent oluşturma hedefiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depolanan çöp içerisinde, yüzeye çıkan metan gazıyla birlikte depolama sahası tabanında biriken 416 metreküp çöp sızıntı suyunu yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklara zarar vermemesi için kirletici faktörlerden arındırıyor. Sızıntı suyu ve gaz yönetiminin kontrollü bir şekilde yapıldığı Düzenli Depolama Sahası sayesinde çöpler, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor. Evsel atıkların yanı sıra 24 Şubat 2024 tarihinden itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bin 138 ton tıbbi atık bertaraf edildi. Elde edilen enerjiyle yaklaşık 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılandı.

2024’te 7 bin 360 kg atık ilaç toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı öncülüğünde “Atık İlaçların Bertaraf Edilmesi Projesi” ile Balıkesir genelinde 2024 yılında 7 bin 360 kg atık ilaç toplandı. Temiz bir çevre için 7 gün 24 saat esasına göre çalışan belediye ekipleri il merkezi, körfez ve Bandırma bölgesi başta olmak üzere ana arter, cadde ve sokakların temizlik ile süpürme işlemlerini vakumlu yol süpürme makineleriyle düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Islah ve rehabilitasyon çalışmaları sürüyor

Edremit Eminkuyu’da rehabilitasyon işlemleri tamamlanırken Burhaniye Şarköy, Ayvalık Gazikemalpaşa ve Altınova ile Erdek Ocaklar’daki çöp sahalarında rehabilitasyon ve ıslah çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hafriyat ve moloz atıklarının kontrol çalışmaları kapsamında Ekim ayında faaliyete geçen Gönen Katı Atık Transfer İstasyonu, günlük ortalama 80 ton katı atığın daha etkili ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Çevre eğitim ve bilim merkezi bin 300 ziyaretçiyi ağırladı

7 Ekim 2024’te hizmete açılan ve açıldığı günden bu yana özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi bu süreçte yaklaşık bin 300 ziyaretçiyi ağırladı. Çevre ve iklim üzerine çeşitli deneysel ve uygulamalı etkinliklerin gerçekleştiği merkez, çocuklara ve gençlere çevre bilinci kazandırıyor. Çevre ve insan sağlığının korunmasına ilişkin rutin denetimlerini sürdüren belediye gelen şikâyetleri de değerlendiriyor. Şikâyete bağlı denetimlerde 2024’te su kirliliği, kötü koku ve dere temizliği ile ilgili 167 denetim gerçekleştirildi.