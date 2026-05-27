Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Yenice Mahallesi arasındaki karayolunda seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çorlu-Yenice yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyir halinde olan otomobilde turbo arızası meydana geldi. Arızanın ardından motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.