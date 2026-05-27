Sakarya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu doğanın kalbinde aldı. Büyükşehirlerin stresinden kaçan tatilcilerin de rotasına giren tabiat parklarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yer alan ormanlık alanlar ve tabiat parkları, bayramın birinci gününde hem Sakaryalıların hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzarada doğanın tadını çıkardı.

'Sakin bir tatil geçirmek istedik'

Akraba ziyareti ve tatil için İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Kadir Eren, doğanın içinde sakin bir tatil geçirmek istediklerini belirterek, 'İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp yeşille buluşmak istedik. Hem akraba ziyaretinde bulunuyoruz hem de eşimle birlikte bu doğayı, bu güzelliği fırsat bilerek hoş vakit geçiriyoruz. Buranın tadını çıkartıyoruz. Hayvanlar, doğa, her şey çok güzel' dedi.

Ailesiyle birlikte rahat bir nefes almak için tabiat parkını tercih etiğini belirten Hakan Bayrakçı ise, uzun bayram tatilini değerlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

'Biz de İstanbul'dan geliyoruz. Orada ailemizle gidip rahatça gezebileceğimiz bu şekilde alanlar yok. Çocuklar için de güzel olacağını düşündüğümüz için buraya kaçtık. Burası ailemizle keyifli vakit geçirebileceğimiz çok güzel ve huzurlu bir yer oldu.'