Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta yaralı halde yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kızın nasıl yaralandığı henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.