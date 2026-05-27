Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) geliştirdiği yeni nesil insansız kargo aracı HTV-X’in görevini tamamladığı açıklandı. Japon basınında yer alan bilgilere göre araç, görev sürecinin ardından atmosfere girerek Pasifik Okyanusu’nun güneyi üzerinde yanarak parçalandı.

JAXA yetkilileri, HTV-X’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na yönelik lojistik destek görevini başarıyla yerine getirdiğini bildirdi. Uzay aracının, istasyona malzeme ulaştırmanın yanı sıra bilimsel çalışmalar için gerekli ekipmanların taşınmasında da kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, aracın atmosfere kontrollü şekilde sokulmasının görev planı kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. ISS’de biriken atıkların da HTV-X’e yüklenerek yeniden giriş sırasında imha edildiği kaydedildi.

Kyodo ajansının aktardığına göre HTV-X’in, Pasifik Okyanusu’nun güney kesimlerinde atmosfere girerek büyük ölçüde yandığı tahmin ediliyor. Sürecin kontrollü şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Tanegaşima’dan fırlatılmıştı

HTV-X, 26 Ekim 2025’te Japonya’daki Tanegaşima Uzay Merkezi’nden uzaya gönderilmişti. Söz konusu fırlatma, Japonya’nın uzay çalışmaları açısından önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Görev boyunca araç, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronotlara ekipman, bilimsel malzeme ve günlük ihtiyaç ürünleri ulaştırdı. Ayrıca çeşitli deneylerde kullanılacak araştırma ekipmanları da HTV-X ile istasyona taşındı.

Uzay istasyonundaki atıklar da yok edildi

ISS’de astronotların günlük yaşamından kaynaklanan atıklar ile deneylerden arta kalan kullanılmayan materyallerin HTV-X’e yüklendiği bildirildi. Aracın atmosfere girişi sırasında bu atıkların da yanarak yok olduğu ifade edildi.

Daha yüksek taşıma kapasitesine sahip

JAXA’nın paylaştığı bilgilere göre HTV-X, önceki nesil Kounotori uzay aracına kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha fazla yük taşıyabiliyor. Yeni nesil kargo aracının yaklaşık 6 tonluk taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.