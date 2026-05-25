Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 17 Mayıs 2026 tarihinde görevleri başında uğradıkları saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için mevlit programı düzenlendi.

Çorlu ilçesinde Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunurken, şehit polis memurları için dualar edildi. Programa katılanlar, şehitler için ellerini semaya açarak rahmet ve mağfiret temennisinde bulundu. Programın ardından protokol üyeleri şehit aileleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Düzenlenen mevlit programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı İbrahim Kamil Kıspet, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.