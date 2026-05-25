Dilovası'nda Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve ihtiyaç sahibi 400'ü aşkın çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Dilovası Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde, Kurban Bayramı öncesinde ailelere yönelik yardım programı organize edildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede tespit edilen 400'ü aşkın yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetleri teslim edildi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğunu vurguladı. Ömeroğlu, 'Özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizler için en büyük kazanımdır. Çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.