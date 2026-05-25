Kartepe'de Kurban Bayramı coşkusu, mahalle mahalle dolaşacak bayram otobüsüyle sokaklara taşacak. Çocuklar oyunlar, müzikler ve sürpriz hediyelerle bayram sevincini doyasıya yaşayacak.

Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürecek renkli etkinlik programını hayata geçiriyor. Mahalle mahalle gezecek bayram otobüsüyle çocuk şarkıları, oyunlar, sürpriz aktiviteler ve hediyeler miniklerle buluşurken, Kartepe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek bayramlaşma töreniyle de bayramın birlik ve beraberlik ruhu hep birlikte yaşanacak. Bayramın 2. gününden itibaren mahalleleri dolaşacak olan otobüste birbirinden eğlenceli oyunlar, sürpriz aktiviteler ve çeşitli hediyeler çocuklarla buluşacak.

Bayramın 2. gününde otobüs; Ertuğrulgazi, Dumlupınar, İstasyon, Tepecik, Hacı Halim, Köseköy, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Ataevler ve Bahçelievler mahallelerini ziyaret edecek; 3. günde ise Hasanpaşa, Uzunçiftlik, Uzunbey, Ketenciler, Ibrikdere, Uzuntarla, Avluburun, Eşme ve Eşme Ahmediye mahallelerinde çocuklarla buluşacak. Bayramın 4. gününde Tepetarla, Acısu, Maşukiye, Derbent, Şirinsulhiye, Nusretiye, Balaban, Suadiye ve Çepni mahallelerinde bayram sevincini yaşatacak gezici otobüs, pazar günü de Şevkatiye, Arslanbey, Karatepe, Ataşehir, Rahmiye, Yeşilkent, Sultaniye, Serinlik ve Pazarçayır mahallelerinde çocuklarla buluşarak final yapacak.