Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde silahlı kavga yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında, iş merkezinde bulunan şüpheli polis memurlarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Polis memurlarının şehadet haberini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."