“Türkiye’de yeni iller olacak mı?” sorusu yeniden kamuoyunun gündeminde. Nüfus büyüklüğü, ekonomik hareketlilik ve bölgesel konum gibi kriterlerle bazı ilçeler il olma potansiyeli taşıyan yerler arasında gösteriliyor. Ancak bu süreç yalnızca teknik verilerle ilerlemiyor. Bir ilçenin il statüsü kazanması için karar yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunuyor. Bu kapsamda, 19 ilçenin il olma ihtimali en çok konuşulan yerler arasında olduğu belirtiliyor.

ALFABETİK SIRAYA GÖRE İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN 19 İLÇE

Manisa / Akhisar (82)

Manisa’nın önemli üretim merkezlerinden Akhisar, 180 bini aşan nüfusuyla birçok ili geride bırakıyor. Zeytin, tütün ve sanayi alanındaki gücüyle kendi ekonomik yapısını oluşturan ilçe, il olma konusunda öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Antalya / Alanya (83)

Antalya’nın turizmdeki en güçlü merkezlerinden Alanya, 361 bini aşan nüfusuyla dikkat çekiyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ilçe, ekonomik hacmi ve uluslararası bilinirliğiyle il statüsü için en güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Mersin / Anamur (84)

Akdeniz’in en güney noktalarından biri olan Anamur, özellikle muz üretimiyle tanınıyor. 66 bin civarındaki nüfusuna rağmen tarım, ticaret ve turizm potansiyeliyle bölgesinde dikkat çeken ilçeler arasında bulunuyor.

Şırnak / Cizre (85)

Cizre, 163 bini aşan nüfusu ve stratejik konumuyla Güneydoğu Anadolu’nun önemli ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tarihi ticaret yolları üzerinde yer alan ilçe, il olması halinde bölgedeki idari ve ekonomik dengeleri etkileyebilecek konumda görülüyor.

Tekirdağ / Çorlu (86)

Trakya sanayisinin merkezlerinden biri olan Çorlu, 300 bini aşan nüfusu ve güçlü üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sanayi ve ihracattaki ağırlığıyla öne çıkan ilçenin il olması durumunda Marmara Bölgesi’nde yeni bir sanayi merkezi oluşabileceği ifade ediliyor.

Balıkesir / Edremit (87)

Zeytin üretimi, turizm potansiyeli ve doğal güzellikleriyle bilinen Edremit, 173 bini aşan nüfusuyla Balıkesir’in öne çıkan ilçeleri arasında yer alıyor. İl statüsü kazanması halinde hem Balıkesir’in idari yükünü azaltabileceği hem de Ege turizmine yeni bir hareketlilik kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Diyarbakır / Ergani (88)

Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan Ergani, 139 bini aşan nüfusuyla Diyarbakır’ın önemli ilçelerinden biri. Ekonomik yapısı, kültürel birikimi ve bölgesel hareketliliğiyle il olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında gösteriliyor.

Konya / Ereğli (89)

Yaklaşık 156 bin nüfusa sahip olan Ereğli, tarım ve sanayi alanındaki üretim gücüyle öne çıkıyor. İl statüsü kazanması halinde İç Anadolu’da yeni bir ekonomik merkez haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Muğla / Fethiye (90)

Doğal güzellikleri, dünyaca bilinen koyları ve güçlü turizm potansiyeliyle Fethiye, 182 bini aşan nüfusuyla Ege’nin dikkat çeken ilçeleri arasında yer alıyor. İl olması durumunda uluslararası tanınırlığının daha da güçlenebileceği ifade ediliyor.

Kocaeli / Gebze (91)

411 bini aşan nüfusuyla birçok ili geride bırakan Gebze, sanayi, teknoloji ve üretim yatırımlarının merkezinde bulunuyor. Marmara Bölgesi’nin en güçlü üretim noktalarından biri olan ilçe, il olma potansiyeli en yüksek yerler arasında gösteriliyor.

Hatay / İskenderun (92)

İskenderun, 231 bini aşan nüfusu, limanı ve sanayi altyapısıyla Hatay ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumunda. Stratejik konumu sayesinde il olma ihtimali güçlü ilçeler arasında değerlendiriliyor.

Bursa / İnegöl (93)

Mobilya üretimiyle Türkiye genelinde marka haline gelen İnegöl, 302 bini aşan nüfusuyla birçok ilden daha kalabalık bir yapıya sahip. Güçlü ekonomisi, üretim kapasitesi ve istihdam alanlarıyla il statüsü için öne çıkan ilçelerden biri olarak görülüyor.

Adıyaman / Kahta (94)

Nemrut Dağı’na yakın konumuyla bilinen Kahta, 134 bini aşan nüfusuyla tarih, turizm ve tarımın kesiştiği önemli bir merkez. İl olması halinde bölge turizmine ve yerel kalkınmaya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Adana / Kozan (95)

132 bini aşan nüfusuyla Çukurova’nın önemli ilçelerinden biri olan Kozan, tarımsal üretimi, sanayi potansiyeli ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle il olma ihtimali konuşulan ilçeler arasında yer alıyor.

Kırklareli / Lüleburgaz (96)

Lüleburgaz, 156 bini aşan nüfusu, gelişmiş sanayi yapısı ve eğitim altyapısıyla Trakya’nın öne çıkan merkezlerinden biri. İl olma talebi uzun süredir gündemde olan ilçe, bölgesel gücüyle dikkat çekiyor.

Ankara / Polatlı (97)

Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip Polatlı, kara yolu ve demir yolu bağlantılarıyla İç Anadolu’nun önemli lojistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İl statüsü kazanması halinde Ankara’nın batıya açılan ekonomik merkezi haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Şanlıurfa / Siverek (98)

274 bini aşan nüfusuyla birçok ilden daha kalabalık olan Siverek, Güneydoğu Anadolu’nun dinamik ilçeleri arasında yer alıyor. İl olma beklentisinin uzun yıllardır sürdüğü ilçede, “Biz zaten il gibiyiz” anlayışı bu talebi özetliyor.

Mersin / Tarsus (99)

356 bini aşan nüfusuyla dikkat çeken Tarsus, tarih boyunca Akdeniz’in önemli ticaret merkezlerinden biri oldu. İl olması durumunda bölgesel kalkınmaya ve ekonomik hareketliliğe ivme kazandırabileceği ifade ediliyor.

Hakkari / Yüksekova (100)

121 bini aşan nüfusa sahip Yüksekova, sınır ticareti ve stratejik konumuyla Doğu Anadolu’nun dikkat çeken merkezlerinden biri. İl statüsü kazanması halinde bölgenin yeni idari ve ekonomik odaklarından biri olabileceği değerlendiriliyor.