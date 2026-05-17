İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi Pazarı’nda vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Bursa’dan geldikleri belirlenen dilenciler zabıta ekiplerince yakalanırken, üzerlerinden toplam 4 bin TL çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahısların vatandaşların vicdan ve merhamet duygularını kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, ele geçirilen paralara da tutanakla işlem yapıldı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları istenerek şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Özellikle farklı şehirlerden gelerek halkın dini ve vicdani duygularını istismar eden kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyoruz.”