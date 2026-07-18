Olay, Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri’nde etkinliğe Antalya’dan katıldığı öğrenilen 48 yaşındaki Bayram Kurt, uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı’na çıktı. Buradan havalanan Kurt, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kalkış noktasına yakın bir alanda yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Kazayı gören diğer katılımcıların ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Kurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Paraşüt pilotu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.