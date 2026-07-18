Olay, Yeni Mahalle Bucak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki balkonda bulunan Sıraç K. (4), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Kanlar içinde kalan küçük çocuğu gören ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Sıraç K., tedavi altına alındı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.