Seçimle CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Özgür Özel'in önümüzdeki hafta yapılan TBMM Grup Toplantısı'nda istifa ederek yeni partiye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacağı öne sürüldü.

Mahkemenin CHP hakkında verdiği mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa yeniden getirilmesi sonrası parti içerisindeki tartışmalar ve yeni bir parti açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

Özgür Özel ve çevresindeki isimler, yeniden kurultaya gidilmemesi halinde CHP'nin önümüzdeki seçimlere giremeyeceği ifade ederken Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ise bunun gerçek dışı olduğunu öne sürüyor.

DOSYA 56 GÜN SONRA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Dün ise CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya, 56 günlük sürecin ardından bugün Yargıtay'a gönderildi. Edinilen bilgiye göre mahkeme, dosyayı saat 11.30 sıralarında UYAP üzerinden Yargıtay’a iletti. Dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce incelenecek.

Gelişmeler sürerken Özgür Özel hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'e göre, Özel, 21 Temmuz'da (Salı günü) TBMM'de düzenlenecek grup toplantısında partiden istifa edecek.

Ayrıca, toplantıda, Özel ve ekibinin günlerdir işaret ettiği yeni partiye ilişkin 'en net mesajlar' verileceği öne sürüldü.