Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ali B.(20) yönetimindeki 34 MPS 202 plakalı özel otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak karşı şeride geçti.
Aydınlatma direğini devirip ters duran otomobilde sürücü ile yolcu konumunda bulunan Nurdane Ç.(22) yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ