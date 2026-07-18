Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ali B.(20) yönetimindeki 34 MPS 202 plakalı özel otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

76349A8F 89Bb 4529 Ae20 29624Eb330A5Aydınlatma direğini devirip ters duran otomobilde sürücü ile yolcu konumunda bulunan Nurdane Ç.(22) yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

99280E7F 3494 4754 9245 755D0743B531Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: MEHMET SEVİNÇ