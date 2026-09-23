Bursa UNESCO Derneği Cumalıkızık ve Kültürel Miras Komisyonu'nun yaklaşık dört aydır sürdürdüğü çalışmalar, Yıldırım Belediyesi ile yürütülen iş birliğiyle önemli bir aşamaya ulaştı.

Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ta, köy girişindeki mevcut hediyelik eşya pazarının ve sokaklardaki düzensiz satış alanlarının tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla köy kadınları, köy halkı, kooperatif ve Yıldırım Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım Belediyesi ve kooperatif temsilcileri arasında imzalanan protokolle, Cumalıkızık'ın tarihi dokusuna uygun yeni bir pazar alanı oluşturulması konusunda önemli bir mutabakat sağlandı.

Protokole göre, köy girişinin sol tarafındaki kooperatife ait otopark alanı köyün kullanımında kalacak. Yeni pazar alanı Yıldırım Belediyesi tarafından yapılacak ve tamamlandığında işletilmek üzere kooperatife teslim edilecek. Yeni düzenlemeyle, köy sokaklarında ve tarihi yapıların önlerinde oluşan düzensiz satış görüntülerinin ortadan kaldırılması ve satış faaliyetlerinin köyün geleneksel kimliğine uygun bir alanda toplanması hedefleniyor.

Köy kadınlarının ve kooperatif üyelerinin el emeği ürünleri, hediyelik eşyalar ve yöresel ürünleri de uygun şartlarda ziyaretçilerle buluşturulacak. Sürecin önemli aşamalarından biri de köy kadınları ve kooperatif üyelerinin görüşlerinin alınması oldu. Bursa UNESCO Derneği, köy halkının görüş ve rızasının sürecin önemli bir parçası olmasını özellikle önemserken, yeni pazar alanının hayata geçirilmesiyle birlikte Cumalıkızık'ın tarihi sokaklarının ve meydanlarının yeniden ön plana çıkarılması için önemli bir fırsat doğacak.

Bundan sonraki süreçte hedef; sokakların ve meydancıkların özgün kimliğine kavuşturulması, tarihi evlerin görünürlüğünün artırılması, çevre düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve Cumalıkızık'ın bütüncül bir anlayışla ele alınması oldu.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, sürecin ortak akıl ve iş birliğiyle ilerlediğini belirterek şunları söyledi;

'Bursa UNESCO Derneği olarak Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, kooperatif, köy halkı ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte Cumalıkızık'ın tarihi dokusunun korunması ve Dünya Mirası kimliğine yakışır bir yaşam alanına kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumalıkızık; tarihi yapıları, yaşayan kültürü, insanları ve gelenekleriyle korunması gereken çok değerli bir Dünya Mirasıdır. Yıldırım Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma önemli bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarla birlikte Cumalıkızık'ın tarihi kimliğini güçlendirmeyi ve Dünya Mirası değerine yakışır bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.'

Özaslan, süreçte emek veren Cumalıkızık ve Kültürel Miras Komisyonu Başkanı Bülent Uysal başta olmak üzere Kurucu Başkan Oya Bozkurt, Ayla Efe, Aysel Atabey, Neşe Demiröz, Yurdanur Oktay, Pınar Özge Gezr ve komisyonun diğer üyelerine; köy kadınlarına, kooperatif üyelerine, köy halkına ve katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Bursa UNESCO Derneği ve Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle başlayan bu sürecin, Cumalıkızık'ın tarihi dokusunun yeniden görünür hale gelmesine ve Dünya Mirası kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.