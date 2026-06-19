Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Talha Ç. (24), çivi tabancasıyla çalışma yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı. Çivinin saplanmasıyla birlikte eline tahta parçası da yapışan genç işçi yaralandı.

Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahale sonucu eline saplanan çivi çıkarılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.