Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası üzerinden 2 yıl ödemesiz ve düşük faizli kredilerle destek sağlanacağını duyurdu.

Ayrıca, üreticilere yönelik önemli bir müjde vererek, hayvanlarını TARSİM aracılığıyla sigortalayabileceklerini ve 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.

2 YIL ÖDEMESİZ SÜBVANSİYONLU KREDİ

Tarım sektöründe üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çok yönlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençler ve kadınların tarımda daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Bu projeden yalnızca mevcut aile işletmeleri değil, aynı zamanda ilk kez hayvancılık yapacak olan gençler ve kadınlar da faydalanacak. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerle üreticilerimize vereceğiz. Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz subvansiyonlu kredi kullanılabilecek ve üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM sigortasıyla 1 yıl süreyle güvence altına alabilecek. Sigorta bedelinin tamamı ise devletimiz tarafından karşılanacak.