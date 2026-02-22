Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen çiftçilerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, "Çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum, Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en önce yer alanlar yine benim çiftçi kardeşimdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, çiftçilere yönelik destek politikalarına değinerek, "Daima çiftçimizin yanındayız. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Hükümetlerimiz üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. 2025'te verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamı şu şekilde:

"Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak.

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.

Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarına da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. "Deprem bölgesi için yeni bir yatırım paketini daha hayata geçirdik. Toplam 11 milyar liralık kaynağı 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız. 2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz.

Küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kırsalda bereket, küçükbaşa destek adını verdiğimiz projenin ilk etabında tam 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız. İlk hayvanları bu yıl içinde teslim edeceğiz. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum. Projenin finansmanı için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek."