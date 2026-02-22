Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen 'Çanakkale geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası; Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57'nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi'yle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları'nın izlerinin görülmesi mümkün olan açık hava müzesi niteliğindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle Çanakkale ruhunu daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarafından Çanakkale Tarihi Alan'da Çocuk Ziyaret Pasaportu projesi hayata geçirildi. Projeyle çocukların tarihi alanı keşfetmeleri, araştırma yapmaları ve alan bilincin arttırmaları amacıyla eğitici ve katılımcı bir deneyim sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte tarihi mekanları yerinde ziyaret ederek öğrenme fırsatı yakalarken, müzeleri, anıtları ve şehitlikleri keşfederek kültürel farkındalıklarını arttıracak.

Çocuklar, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ne gelerek 25 Şubat tarihinden itibaren pasaportları ücretsiz alabilecek. Tarihi Alan içinde bulunan 11 ayrı ziyaret noktasını gezdikten sonra pasaportları görevli personel tarafından özel kaşelerle damgalanacak. Tüm ziyaretlerini ve araştırma görevlerini tamamlayan çocuklar, tekrar Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezine gelerek görevlerini kontrol ettirerek projeye özel hediyelerini alabilecekler. Proje 5 bin kişiyle sınırlı olacak.

Çanakkale Tarihi Alan'da Çocuk Ziyaret Pasaportu projesindeki 11 ayrı ziyaret noktası; Anadolu Hamidiye Tabyası Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi, Bigalı Kalesi, Kilitbahir Kalesi, Alçıtepe 1915 Siper ve Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı'ndan oluşuyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in katılımıyla Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinde proje start aldı. Çanakkale Tarihi Alan'da Çocuk Ziyaret Pasaportu projesi çocukların Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezine gezmesiyle başladı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çocuklara pasaportlarını dağıtarak, pasaportlarını ilk kaşe ile damgaladı.

Çanakkale Tarihi Alan'da Çocuk Ziyaret Pasaportu projesini hayata geçirdiklerini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, '11 tane müzemiz var. Bu müzeleri tamamen gezip, mührü bastırdığınız zaman size çok sürpriz bir hediyemiz olacak. Çok beğeneceksiniz. Ama bundan daha önemlisi Çanakkale'deki o güzel yerleri, atalarımızın ne kadar büyük iş yaptığını, Çanakkale'nin nasıl Geçilmez yapıldığını daha iyi anlayacaksınız. O yüzden hem Mehmetçiğe saygılı olmak, hem de tarihimizi daha iyi anlamamız için bu aktiviteyi başlatıyoruz. Bende çok heyecanlıyım ama Tarihi Alan Başkanlığı olarak sizi burada görmekten dolayı da çok mutluyuz. Çünkü çocuklarımız bizim için gelecektir. Eğer sizler Çanakkale Ruhunu daha iyi hissederseniz. Eğer ciğerlerinize teneffüs ederseniz, Nefes aldığınızda Çanakkale Ruhunu hissederseniz geleceğe daha güvenle yürüyeceksiniz. Geleceğimiz daha aydınlık olacak. Ecdadımızı, tarihimiz, daha iyi anlamış olacağız' dedi.