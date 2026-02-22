Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü 500 bin konutluk projede kura süreci devam ediyor. Kura çekilişlerin sonucunda asil ya da yedek listede yer almayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL’lik ön kayıt ücretini geri alabiliyor.

İade süreci ne zaman başlıyor?

TOKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, kurada hak sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek. Başvurusu geçersiz sayılan ya da ismi listede yer almayan vatandaşlar, belirtilen sürenin dolmasının ardından iade işlemlerini başlatabilecek.

Başvuru parası nereden ve nasıl alınır?

İade süreci, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) yürütülüyor. Ücretinizi geri almak için aşağıdaki üç yöntemden birini tercih edebilirsiniz:

ATM'den Kartsız İşlem: En hızlı yöntemdir. Banka ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsüne girip "TOKİ Başvuru İadeleri" sekmesini seçerek, T.C. kimlik numaranız ve telefonunuza gelecek SMS kodu ile paranızı nakit olarak çekebilirsiniz.

Online İade Ekranı: Halkbank ve Ziraat Bankası'nın resmi internet sitelerinde yer alan "TOKİ İade" ekranlarına T.C. kimlik numaranızı girerek paranızı kendi adınıza kayıtlı bir IBAN hesabına aktarabilirsiniz.

Banka Şubeleri: Kimlik belgenizle birlikte başvuruyu yaptığınız bankanın herhangi bir şubesine giderek gişeden iade talebinde bulunabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken önemli detaylar

IBAN Bilgisi: Online iade taleplerinde girilen IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekmektedir. Başkasının hesabına iade yapılmamaktadır.

Kesinti Yapılmaz: Yatırılan 5.000 TL, herhangi bir banka komisyonu veya masraf kesintisi olmaksızın tam olarak iade edilir.

Otomatik İade: Bazı durumlarda, eğer bankada vadesiz bir hesabınız varsa tutar otomatik olarak hesabınıza yansıtılabilir. Öncelikle mobil bankacılık üzerinden hesap hareketlerinizi kontrol etmeniz önerilir.

Hatırlatma: Kurada asil hak sahibi olan vatandaşların başvuru bedelleri iade edilmez; bu tutar konut peşinatından düşülür.