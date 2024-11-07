Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayii, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda iş birliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi ile çalıştığını, sürecin canlandırılmasının ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Avrupa Birliği’nin de menfaatine olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarına kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.