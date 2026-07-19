ABD ordusu, İran’a karşı 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, son saldırıların İran’ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtilerek, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" denildi. Son saldırıların ayrıca İran’ın Ürdün’deki ABD askeri unsurlarını hedef alan ve en az 2 ABD askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısına yönelik bir misilleme olduğu vurgulanan açıklamada, "Amerikan askeri unsurları ayrıca, 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD askerlerine saldırılar düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerini de hedef aldı" ifadelerine yer verildi. Orta Doğu genelinde konuşlu 50 binden fazla ABD askerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü aktarıldı.



ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti

ABD ordusu, günün erken saatlerinde İran’a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurarak, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrimi Muhafızları Ordusu güçlerini hızlı bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır" açıklamasında bulunmuştu. İran ordusu ise bu saldırılara yanıt olarak ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Kuveyt’teki 2 üssün tek yönlü saldırı İHA’ları ile hedef alındığını duyurmuştu.