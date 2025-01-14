Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi. Kabulde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkan Fatma Betül Sayan Kaya yer aldı.

Terör örgütü PKK mensupları, 24 Kasım 1989’da Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde sivillere yönelik saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti.