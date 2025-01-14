Bursa ve ilçelerinde Ocak ayına girilmesi birlikte bir somun ekmeğin fiyatı 15 TL’ye yükseltildi. 2023 yılında 10 TL’ye satılan 200 gramlık ekmek, 240 grama çıkarılarak 15 TL’ye yükseltildi. Ekmekte ki zam oranı %20’ler seviyesinde oldu.

Ekmeğin boyu biraz artsa da evlere giren ekmek sayısında bir azalma olmadı. Böylece hanelerin hissettiği zam oranı %20 değil, %50 olarak hissedildi.

1 ÇUVAL UNDAN KAÇ ADET EKMEK ÜRETİLİYOR

Ekmeğe yapılan zamlar vatandaşların büyük tepkisini çekse de fırınlar, girdi maliyetlerinin arttığını gerekçe göstererek zamlarda mecbur kaldıklarını savundu. Peki fırıncılar ne kadar haklı? 50 kilogramlık bir çuval undan kaç adet ekmek üretiliyor? Bir somun ekmek kaç TL’ye mal oluyor?

Fırıncılar 50 kilogramlık un içerisine kattıkları, su, maya ve tuz nedeniyle bir çuvaldan yaklaşık 65-70 kilogram arasında ekmek üretiyor.

BİR EKMEĞİN MALİYETİ NE KADAR?

Bir çuval undan ortalama 68 kilogram ekmek üretildiğini hesaplarsak;

240 gram olan bir somun ekmek, zayiatlar çıkarıldıktan sonra 250 260 adet arasında üretim gerçekleştiriliyor. Bursa ve İnegöl’de ekmek 15 TL’den satıldığı için 50 kilogramlık bir çuval undan 3750 TL-3800 TL’lik somun ekmek üretiliyor.

Fırıncılar, 50 kg’lık bir çuval unu 800-1000 TL arasında temin ediyor. Bir çuval una yaklaşık 20 TL’lik maya, 5 TL’lik tuz ekleniyor.

Sadece bu hesaplamadan yola çıkılırsa fırıncılar 850-900 TL’ye mal ettikleri bir çuval undan üretilen ekmekleri 3 bin 750 – 3 bin 800 TL arasında satmış oluyor.

Ancak fırıncıların en büyük maliyetleri hammadde değil. Özellikle kira, enerji, yakıt ve işçilik maliyetleri en büyük gider kalemlerini oluşturuyor.

Fırıncıların hesabına göre tüm giderler hesaplandığında 240 gramlık bir somun ekmeğin maliyeti 11-12 TL’nin üzerinde gerçekleşiyor.

Ancak kira ödemeyen fırıncıların bir somun ekmekteki maliyeti ise 8-10 TL arasında olduğu tahmin ediliyor.