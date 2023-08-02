Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesi, dünya gündeminde büyük öneme sahipti. Görüşmenin ana gündem maddesi, Rusya'nın geçtiğimiz ay durdurduğu Tahıl Koridoru anlaşmasının geleceğiydi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı." denildi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük öneme sahip olup, Tahıl Koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için atılan önemli bir adım oldu.

Görüşmenin önemli bir diğer konusu da Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yardım için Rusya'ya teşekkür etti ve ayrıca Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisinden memnuniyet duyduğunu ve turizmde bu sene rekor bir sezon geçirileceğine olan inancını dile getirdi.

Tahıl Koridoru anlaşmasının durdurulmasının ardından yaşanan gıda krizine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Girişimi olarak adlandırdığı anlaşmanın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın uzun süreli olarak askıya alınmasının, gelir seviyesi düşük ülkeleri olumsuz etkileyeceğini ve tahıl fiyatlarının arttığını belirtti. Türkiye'nin Karadeniz Girişimi için yoğun çaba ve diplomasi yürüteceğini vurguladı.

Rusya'nın, anlaşmanın devamı için bazı şartlar koştuğu belirtiliyor. Moskova, Batı'nın uyguladığı yaptırımları esnetmesi durumunda anlaşmanın yeniden başlayacağını ifade ediyor. Batı medyası ise Rus yönetiminin ödemeler ve sigorta işlemleri gibi alanlarda uygulanan yaptırımların gevşetilmesi için Batı'ya baskı yaptığını iddia ediyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası gıda ve ekonomi politikaları açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Her iki liderin Türkiye'ye ziyareti ve anlaşmanın geleceği konusundaki mutabakatı, ilişkilerin daha da güçlenmesine ve bölgesel ekonomik işbirliğinin artmasına yönelik umutları beraberinde getiriyor. Ancak, sürecin nasıl ilerleyeceği ve anlaşmanın şartlarının ne olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.