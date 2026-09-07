Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrenciler için hazırlanan Uyum Haftası programı bu sabah başladı. Program, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün sürecek. Tüm sınıf ve kademelerde yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül’de başlayacak.

3 SAATİ AŞAMAYACAKLAR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

‘AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI’ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Uyum süreciyle birlikte başlayacak aile katılımı çalışmaları, yalnızca ilk haftayla sınırlı tutulmayacak. Ailelerin eğitim sürecine katılımı, gelişim ve rehberlik faaliyetleri “Ailemle Okul Yolu Programı” kapsamında bir araya getirilerek eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.