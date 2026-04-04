Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifak'ın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüklerini ifade etti.

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasının temenni edildiğini vurguladı.